Красивый гол Квальяреллы — в видеообзоре матча СПАЛ — «Сампдория»

В 26-м туре чемпионата Италии «Сампдория» победила СПАЛ со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца». Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа.

На 4-й минуте счёт открыл Фабио Квальярелла, которому удался красивый удар в падении после передачи с фланга в исполнении Бартоша Берешиньского. Через несколько минут Квальярелла оформил дубль, отличившись после удара головой после навеса Кароля Линетти. В самой концовке встречи СПАЛ отыграл один гол усилиями Ясмина Куртича.

Дубль позволил Квальярелле догнать лидера бомбардирской гонки в Серии А форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. У обоих игроков по 19 голов.

Благодаря победе «Сампдория», набрав 39 очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице. СПАЛ (23) остался на 15-м месте.