Гулиев: расстроен результатом матча с «Краснодаром», играли только на победу

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1.

«У нас, как всегда, была установка сразу идти вперёд, тем более дома. Здесь мы должны играть в атакующий футбол. Мы так и начали. Старались на протяжении всей игры поддерживать такой темп.

Когда играешь в прессинг, часто бывает, что на контратаках появляются моменты у соперника. Это своего рода риск. Но мы этого не боимся — у нас хорошие защитники, и, в принципе, контролировали ситуацию. Попали в перекладину — да, опасно. Но не забили — значит всё хорошо.

В принципе, требования ко мне и к Зобнину одинаковые, как и к любому другому футболисту, играющему в центре поля. Такого нет, что я делаю одну работу, а он другую. Все вместе.

Мы знали, что «Краснодару» нельзя свободно давать распоряжаться мячом, что они играют в короткий и средний пас. Это нужно было перекрывать. В принципе, у них схожая игра, много атакуют через центр.

Конечно, я расстроен результатом. Ничьей никто не будет доволен, только на победу играли. В любом случае расстроены сейчас», — сказал Гулиев в эфире программы «После футбола».