Мусаев: такие матчи, как «Спартак» — «Краснодар», украшают чемпионат

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1).



«Мы увидели яркий матч. Обе команды шли в атаку. Порой футбол был слишком открытым. Такие матчи украшают чемпионат. Мы рады смелости команды, но свои моменты нужно реализовывать больше. Начало матча осталось за «Спартаком», с нашей стороны в середине поля было мало подборов. Потом, к середине первого тайма, у «Спартака», видимо, закончились силы. Второй тайм прошёл на встречных курсах.

В пропущенном мяче есть вина Фьолсона, он получил за спину. Но затем футболист провёл уверенный матч, практически не допустив ошибок. Когда кто-то из центральных защитников выпадает, играет он.

Мы понимали, что не стоит ориентироваться на предсезонные матчи, но ждали от «Спартака» «4-4-2». Никаких неожиданностей не было", — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.