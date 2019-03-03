Симонян: «Краснодар» имел преимущество, но я удовлетворён результатом

Бывший футболист и тренер «Спартака» Никита Симонян прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1.

«Сегодня был практически зимний футбол. Я удовлетворён игроками обеих команд. «Краснодар» имел преимущество, потому что провёл три официальных матча. Они превосходили «Спартак» в контроле мяча, но результатом я удовлетворён. Айртон хорошо дебютировал, но стоит выделить игроков обеих команд. Обеим командам я желаю удачи, «Краснодар» прошёл «Байер», что тут говорить. Это достойный результат, а я спартаковец, поэтому желают всем удачи», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.