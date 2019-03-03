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Мусаев: у Игнатьева нет конфликта, он был не готов к матчу со «Спартаком»

Мусаев: у Игнатьева нет конфликта, он был не готов к матчу со «Спартаком»
Футбол / РПЛ

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему нападающий Иван Игнатьев не попал в заявку на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1).

«Почему не было Игнатьева? С нами тренировались молодые игроки, но они были не готовы играть. Мы решили, что в ущерб себе, но отдадим их во вторую команду. Игнатьев был не готов, поэтому остался в Краснодаре. Конфликта нет, он был не готов к сегодняшнему матчу», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

20-летний Игнатьев является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах чемпионата России, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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