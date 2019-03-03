Кононов: у «Спартака» в моментах было больше эмоций, чем здравого смысла

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Думаю, мы выдержали физически. Вы видели, что мы прессинговали в концовке и не давали „Краснодару“ начинать свои атаки. Функционально команда готова достаточно неплохо, и теперь только надо наши функции совместить с игрой, которая будет более точной перед штрафной, в завершении. Пока сегодня в отдельных моментах было больше эмоций, чем здравого смысла.

Мы контролировали игру за счёт того, что прессинговали и не давали дышать «Краснодару». Что касается игры перед воротами, создания благоприятной ситуации, когда выводишь игрока под удар или отдаёшь мяч в выгодную ему позицию, — вот этого нам ещё недостаёт», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».