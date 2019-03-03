Кононов: Глушаков усилил команду на то время, что вышел

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру полузащитника Дениса Глушакова в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). В этой встрече хавбек вышел на замену на 82-й минуте.

«Почему я решил оставить в запасе Глушакова? У нас достаточная конкуренция на одной позиции. Все игроки достойны играть с первых минут, как и Глушаков. Я выбрал этот вариант, потому что посчитал нужным, чтобы играли Зобнин и Гулиев. Глушаков усилил команду на то время, что вышел.



Был ли выход Глушакова на поле желанием не пропустить? Я хотел его выпустить. По игре требовалось, чтобы мы не отдавали инициативу соперника. Лучше него никто бы не сыграл на этой позиции. Мы могли забить в концовке. Если бы да кабы… но не буду говорить дальше», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.