Айртон: намеренно отдавал передачу на Зе Луиша, видел партнёра

Защитник «Спартака» Айртон Лукас сообщил, что он намеренно отдавал передачу на Зе Луиша, которая стала голевой, в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Благодарен тренеру, что поставил меня в состав. Голевая передача? Я отдавал её намеренно, зряче — видел партнёра, хотя Луис Адриано после игры шутил, что мне просто повезло и я просто выбивал мяч. Это не так, конечно. Мы сегодня были полны желания победить. Не получилось, но мы на верном пути», — передаёт слова Айртона корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Этот матч стал первым официальным для Айртона в составе московского «Спартака». 21-летний бразилец перешёл в российский клуб в январе из «Флуминенсе» за € 7 млн.