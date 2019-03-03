Кононов: Ломовицкий получил микротравму, у Рассказова обыкновенная усталость

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о состоянии полузащитника Александра Ломовицкого и защитника Николая Рассказова после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1.

«Ломовицкий получил микротравму. Я планировал его менять во втором тайме. В нескольких эпизодах он сыграл не так, как хотелось бы, поэтому я поменял его чуть раньше.

Что произошло с Рассказовым? Обыкновенная усталость. Тот, кто не будет ошибаться, — игрок высокого уровня. Но я вижу прогресс, он набирает по сравнению с осенью. Раньше он неудовлетворительно проводил концовки игр, но сегодня была большая нагрузка на него, и он справился», — сказал Кононов во время пресс-конференции.