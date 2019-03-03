Кононов: «Спартак» недоволен результатом матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов сообщил, что остался недоволен ничейным результатом матча 18-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

«Сыграли таким образом, что не могу сказать, что было стыдно. Мы старались доминировать в прессинге, владении мячом. Игроки выполнили задания, которые у нас были перед штрафной. Не справились с задачей забить гол. Каждая ничья – это как проигрыш. Несмотря на то что играли с «Краснодаром», который занимает второе место и претендует на первое, как и мы. Результатом мы недовольны.



Спасибо, что Зе Луиш забил гол и не отдал никому мяч в моменте с голом. Это первая игра, желание проявить себя превалирует. Было больше эмоций. Нам нужно держать эмоции в себе. Эмоции не должны поглощать разум в атаке, а в отборе – помогать. Ни один игрок не должен стоять. Эти эмоции очень нужны. Мы не справились с эмоциями в атаке.

Доволен ли я игрой Ханни в атаке? Это первая игра. Эмоции захлёстывали. Давление есть, игроки его чувствуют. Желания было больше, чем разума. Вы знаете, как Ханни может отдавать и забивать. Он техничный игрок. Скажу игрокам, что нужно успокоиться. Мы много работали над определёнными компонентами игры, они удавались. Не хватает точности.

Гулиев отыграл хороший матч. Его надо поздравить с первым официальным матчем за «Спартак». Он уверенно его провёл, будто давно играет здесь. Ошибки есть. Я знаю, что он мог бы сыграть на другой позиции, но, поскольку он ментально не готов, я поставил его на привычную позицию", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.