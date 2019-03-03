«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной»

«Аталанта» одержала победу в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной». Встреча, проходившая в Бергамо, завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Гости открыли счёт уже на третьей минуте: отличился Луис Мурьель. Ещё до перерыва хозяевам удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. Сперва голом отметился Йосип Иличич, а затем Алехандро Гомес. Точку в матче после перерыва поставил Робин Гозенс.

Эта победа вновь приблизила футболистов из Бергамо к топ-4 в турнирной таблице Серии А. «Аталанта», набрав 41 очко, переместилась на седьмую строчку. «Фиорентина» с 36 очками занимает 10-е место. В следующем туре «Аталанта» сыграет в гостях с «Сампдорией», а «Фиорентина» примет «Лацио».