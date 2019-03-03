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Протест фанатов против Fan ID и жаркие эмоции Ари. Лучшие фото из Тушино

Ари, Георгий Джикия и Аяз Гулиев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Протест фанатов против Fan ID и жаркие эмоции Ари. Лучшие фото из Тушино
Футбол / РПЛ

3 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Начало первого тайма прошло с преимуществом «Спартака». На 14-й минуте хозяева открыли счёт, воспользовавшись ошибкой исландского защитника «Краснодара» Йона Гудни Фьолусона. Айртон сделал передачу со своей половины поля, а Зе Луиш убежал к чужим воротам и реализовал выход один на один. Но уже на 26-й минуте Маурисио Перейра восстановил равенство в счёте. Полузащитник «Краснодара» точно пробил в касание после паса Кристиана Рамиреса и эффектного финта Виктора Классона, пропустившего мяч.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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