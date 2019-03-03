Источник: «Рома» уволит Ди Франческо в случае вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо находится под угрозой отставки. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, Ди Франческо будет уволен, если «Рома» не выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала «Рома» на своём поле обыграла «Порту» со счётом 2:1. Ответный матч состоится в Португалии 6 марта.

После 26 туров «Рома», набрав 44 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Отставание римлян от идущего четвёртым «Интера» составляет три очка. Кроме того, «Рома» вылетела в четвертьфинале Кубка Италии, проиграв «Фиорентине» со счётом 1:7.

49-летний Ди Франческо возглавил «Рому» в 2017 году. В прошлом году команда под его руководством дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграла «Ливерпулю» (2:5 и 4:2).