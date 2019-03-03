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Клопп: у нас было 3-4 момента, и я не помню опасных ситуаций у наших ворот

Клопп: у нас было 3-4 момента, и я не помню опасных ситуаций у наших ворот
Футбол / Англия

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат матча 29-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (0:0).

«Это была сложная игра по разным причинам. Ветер дул со всех сторон и всем мешал. Эту игру трудно было контролировать, но у нас было три или четыре действительно хороших момента у Салаха и Фабиньо. И я не припоминаю опасных ситуаций у наших ворот. Мы продлили беспроигрышную серию в матчах с «Эвертоном», но это не то, к чему мы стремились, хотя и набрали одно очко в матче с оппонентом, игравшим с двойной мотивацией.

Мы должны принять ситуацию такой, какая она есть. Теперь нас ждёт матч с «Бёрнли» на «Энфилде». Это всего в 400 ярдах отсюда, но будет совершенно другая игра. Мы должны проявить стабильность и бороться за результат", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

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