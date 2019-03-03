Вратарь «Наполи» был удален в первом тайме за фол на Роналду

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Наполи» играет с «Ювентусом» (счёт 0:2, перерыв). Встреча проходит в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 25-й минуте прямую красную карточку получил голкипер неаполитанского клуба Алекс Мерет, который нарушил правила за пределами штрафной площадки на форварде гостей Криштиану Роналду. Назначенный за фол штрафной преобразовал в гол Миралем Пьянич. В конце тайма преимущество «Ювентуса» удвоил Эмре Джан, которому ассистировал Федерико Бернардески.

Перед матчем «Ювентус», набрав 69 очков, лидирует в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Наполи» (56) занимает второе место.

Напомним, что 34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Реала» за € 117 млн. В нынешнем сезоне он забил 19 голов в 25 матчах Серии А.