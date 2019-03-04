Неймар: «Реал»? Я счастлив в Париже, но никто не знает, что ждёт меня в будущем

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал информацию о возможном переходе в мадридский «Реал».

«Хочу ли я играть за «Реал»? Это один из самых больших клубов в мире. Любой игрок, которого связывают с «Реалом», будет рад играть в этом клубе. Но ради Бога, я не говорю, что хочу играть за „Реал“, успокойтесь. Я счастлив в Париже, но никто не знает, что ждёт меня в будущем.

«Реал» является отличным клубом, одним из лучших в мире. Я полностью уважаю этот клуб, но в данный момент вижу себя в Париже.

Я всегда стремился играть за «Барселону», это была моя мечта, которую я реализовал. Я чувствую, что достиг своей цели.

Я не хочу покидать «ПСЖ», но никто не знает, что произойдёт через три месяца", — приводит слова Неймара Marca со ссылкой на Globo TV.