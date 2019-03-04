Ан. Миранчук — лучший игрок 18-го тура РПЛ по версии InStat

Статистический сайт InStat признал полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука лучшим игроком 18-го тура Российской Премьер-Лиги. В 18-м туре РПЛ Миранчук в матче с «Крыльями Советов» (2:2) оформил дубль. На второе место InStat в списке поставил полузащитника «Динамо» Жоаозиньо, ставшего автором двух результативных передач в матче с «Уфой» (2:1). Третье место в рейтинге занял полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, ассистировавший Сердару Азмуну в матче с «Уралом» (1:0).

В рейтинге лучших игроков сезона лидерство сохраняет полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш, не принимавший участие в матче 18-го тура. Второе место занимает Леандро Паредес, который перешёл из «Зенита» в «ПСЖ». На третьей строчке — защитник «Краснодара» Александр Мартынович.