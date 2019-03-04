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«Ювентус» обыграл «Наполи» в матче лидеров Серии А

«Ювентус» обыграл «Наполи» в матче лидеров Серии А
Футбол / Италия

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Наполи» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки.

Уже на 25-й минуте хозяева остались вдесятером. Красную карточку получил голкипер Алекс Мерет за фол на Криштиану Роналду. Счёт открыл Миралем Пьянич, мастерски выполнивший штрафной удар. В конце первого тайма преимущество туринского клуба удвоил Эмре Джан, которому ассистировал Федерико Бернардески. В начале второй половины составы команд уравнялись из-за удаления Пьянича. На 61-й минуте разрыв в счёте сократил Хосе Кальехон с передачи Лоренцо Инсинье. «Наполи» мог уйти от поражения, но Инсинье не реализовал пенальти.

После матча «Ювентус», набрав 72 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (56) занимает второе место в таблице.

Италия - Серия А. 26-й тур
03 марта 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Наполи
Неаполь
1 : 2
Ювентус
Турин
0:1 – Пьянич – 28, 0:2 – Джан – 39, 1:2 – Кальехон – 61
Удаления: Мерет, 25 – Пьянич, 47
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