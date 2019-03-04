Гол Балотелли помог «Марселю» обыграть «Сент-Этьен» в Лиге 1

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Марсель» обыграл «Сент-Этьен» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром».

Счёт был открыт на 12-й минуте, отличился Марио Балотелли, которому ассистировал Флорьян Товен. В середине тайма преимущество марсельского клуба удвоил Товен, который реализовал 11-метровый.

Благодаря победе «Марсель», набрав 44 очка, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. От третьего места, дающего право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, марсельцы отстают на пять очков. «Сент-Этьен» (43) опустился на пятое место.

В следующем туре «Марсель» на своём поле сыграет с «Ниццей». «Сент-Этьену» предстоит домашняя игра с «Лиллем». Оба матча состоятся 10 марта.