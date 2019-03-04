Пенальти и два удаления — в видеообзоре матча «Наполи» — «Ювентус»

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Наполи» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки.

Уже на 25-й минуте хозяева остались вдесятером. Красную карточку получил голкипер Алекс Мерет за фол на Криштиану Роналду. Счёт открыл Миралем Пьянич, мастерски выполнивший штрафной удар. В конце первого тайма преимущество туринского клуба удвоил Эмре Джан, которому ассистировал Федерико Бернардески. В начале второй половины составы команд уравнялись из-за удаления Пьянича. На 61-й минуте разрыв в счёте сократил Хосе Кальехон с передачи Лоренцо Инсинье. «Наполи» мог уйти от поражения, но Инсинье не реализовал пенальти.

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После матча «Ювентус», набрав 72 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. «Наполи» (56) занимает второе место в таблице.