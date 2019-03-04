Рейнгольд: побольше бы таких игр, как «Спартак» — «Краснодар»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд подвёл итоги встречи между москвичами и «Краснодаром» (1:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Побольше бы таких игр, обе команды играли наступательно. Футбол без ошибок не бывает, они шли с обеих сторон. Но старание футболистов и созданные моменты всё перевешивают. Такие игры как раз для болельщиков. Когда играют две техничные команды, смотреть приятно.

Не стоило ставить сразу Гулиева, можно было выпустить Глушакова, он более агрессивен впереди. Но тут Кононову виднее. А в остальном по составу и содержанию игры у меня нет вопросов.

В первую очередь мне понравилась самоотдача. Что бы мы видели, если бы команды ходили пешком? Нам уже опротивел пресный футбол, когда команды бьют по воротам 1-2 раза. Футбол – это зрелище. Конечно, от этой игры больше всех выиграл «Зенит». Но, может, и они будут терять очки. Надеюсь, всё-таки будет интрига в борьбе за чемпионство.



«Спартак» выглядел прилично, но ошибки, конечно, были. Пропускать такие мячи недопустимо – где были Джикия и Боккетти? Такие же претензии можно предъявить и защитникам «Краснодара», которые дали убежать с центра поля Зе Луишу. Но, повторюсь, без ошибок в футболе было бы 0:0», — цитирует Рейнгольда Rusfootball.info.