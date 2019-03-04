Кутепов: «Спартак» обязан обыграть «Урал» в Кубке России

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Уралом». Первая встреча в Москве завершилась вничью — 1:1.

«Конечно, нам по силам их обыграть. Я бы сказал, что мы обязаны это сделать. Лучше играть на победу, чтобы не тратить нервы на результативную ничью.

Подготовка к матчу идёт в обычном режиме, никаких больших перемен, всё по плану. Идём от игры к игре: сперва «Урал», потом будем думать об игре с «Динамо» в чемпионате», — приводит слова Кутепова пресс-служба «Спартака».

Встреча пройдёт в Екатеринбурге 7 марта, начало — в 17:00 мск. Илья Кутепов пропустит игру из-за дисквалификации.

Действующим обладателем Кубка России является «Тосно», обыгравший в прошлогоднем финале «Авангард» (2:1).