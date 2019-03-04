Анчелотти: если у нас есть VAR, то почему его не используют полностью?

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (1:2), акцентировав внимание на удалении вратаря Алекса Мерета.

«Это спорно. Если у нас есть VAR, то почему его не используют полностью? Это была не очень чистая красная, так как Криштиану, возможно, не смог бы добраться до этого мяча. Он направлялся к угловому флажку. Удаление очень сильно повлияло на ход матча.

Не могу сказать, что сожалеем о нынешнем сезоне. «Ювентус» был потрясающ и ни разу не позволил нам приблизиться. Но этот матч даёт уверенность в ближайшем будущем и в дальнейшем продвижении вперёд. Я был искренне удивлён тем, насколько мы превосходили «Ювентус» при игре 10 на 10.

У нас позитивный сезон, меняем тактику и привлекаем новых, более молодых игроков. Мы должны доверять своим собственным качествам», — цитирует итальянского специалиста Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.