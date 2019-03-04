Экс-игрок «Зенита»: глядя на Азмуна, даже Дзюба задвигался

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов высказал мнение об игре нападающего петербургской команды Сердара Азмуна.

«Давно следил за ним. Мне нравится этот футболист тем, что живет игрой, ищет моменты. Очень агрессивный и азартный. Причем, глядя на него, даже Дзюба задвигался. Не стоял в поисках шанса, а бегал, боролся и пыхтел. Поэтому его и заменили, поскольку физически не готов, а рядом с Азмуном надо поддерживать марку и стараться что-то показывать. Иначе можно превратиться в тень на его уровне. Азмун молодец. Так он здорово играет головой при разнице в росте с Дзюбой! Обладает хорошей техникой.

Хорошо, что пригласили нападающего из «Рубина», который заиграл в «Зените». Все предыдущие годы люди приходили на хорошие контракты, но футбол для них после этого заканчивался (улыбается). Не исключено, что Азмун проанализировал ситуацию с Бухаровым и Полозом. Видимо, пообщался с ними перед принятием решения. К тому же он игрок сборной, а это лицо страны. Начало сезона у него не очень удачное было в «Рубине» — мало забивал, не всегда играл в составе. В какой-то степени «Зенит» взял его за прошлые заслуги. Но его три гола в двух матчах и просто великолепная игра вселяет оптимизм. К тому же он парень с характером. В частности, это проявилось в ответном матче с «Фенербахче», когда иранец заводил команду. Я был на стадионе и видел, как турки после забитого гола стали издеваться над «Зенитом», половина наших игроков потеряли уверенность. Словом, если бы не пижонство со стороны соперника, всё могло закончиться плачевно", — цитирует Чухлова «Спорт уик-энд».