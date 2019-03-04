«Спартак» пожелал Реброву здоровья и успешной игры в составе красно-белых

«Спартак» поздравил вратаря Артёма Реброва с днём рождения. Сегодня футболисту московского клуба исполняется 35 лет

Ребров выступает за столичную команду с осени 2011 года. За это время он провёл за «Спартак» 129 матчей. В 2017 году Артём стал в составе красно-белых чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.



«Спартак» от всей души поздравляет Артёма Реброва с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и успешной игры в составе красно-белых", — говорится на официальном сайте «Спартака».

Подопечные Олега Кононова после 18 туров занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место. В 19-м туре «Спартак» сыграет 10 марта на выезде против «Динамо».