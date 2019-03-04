Страндберг: Галицкий — топ-человек, я мало встречал таких людей

Защитник «Краснодара» Стефан Страндберг, ныне играющий на правах аренды в составе «Урала», рассказал о своих впечатлениях от владельца «горожан» Сергея Галицкого.



«В «Русенборге» у меня была отличная зарплата и отличные условия, они предлагали мне ещё больше, но я предпочёл не продлевать с ними контракт, так как на тот момент мне уже было 24 года и хотелось попробовать свои силы в другой стране. Тогда я поговорил с «Краснодаром», они посвятили меня в свой проект. Считаю, что «Краснодар» — большой клуб, и нисколько не жалею о том, что туда перешёл.



Первый серьёзный и долгий разговор с Галицким у нас состоялся примерно после первых десяти сыгранных мною матчей. Зашёл в медицинский кабинет и встретил его там. Он был на процедурах в одном нижнем белье. Я извинился и хотел выйти, но он меня пригласил зайти, мы поговорили. Он сказал, что счастлив моему приходу в клуб и тому, что им удалось закрыть сразу две позиции, потому что помимо центрального защитника, я ещё играл опорника. В том разговоре он дал мне огромную мотивацию, рассказал о своей компании, подарил массу положительных эмоций. Он топ-человек, я мало встречал таких людей. Фантастический, удивительный человек», — цитирует 28-летнего игрока пресс-служба клуба.