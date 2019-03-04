Хет-трик ван Перси принёс «Фейеноорду» победу в матче с «Эмменом»

В 24-м туре Эредивизии «Фейеноорд» на своём поле принимал «Эммен». Встреча состоялась накануне, 3 марта, на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



Главным героем матча стал опытный нападающий Робин ван Перси, которому удалось отметиться хет-триком в период с 38-й по 63-ю минуту. Окончательный итог встречи был зафиксирован после красивого гола форварда Стивена Бергёйса прямым ударом со штрафного.

Видеообзор матча «Фейеноорд» – «Эммен» доступен на «Чемпионате».



«Фейеноорд» после 24 туров занимает третье место в турнирной таблице первенства Нидерландов, имея в активе 46 очков и уступая лишь ПСВ (61) и «Аяксу» (56). С положением других команд в Эредивизии можно ознакомиться на «Чемпионате».