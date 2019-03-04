В Турции футболист пронёс на поле лезвие и ранил нескольких соперников

Футболист из третьего по силе дивизиона Турции отметился неадекватным поведением в одном из матчей.



Инцидент произошёл во встрече команд «Амедспор» и «Сакарьяспор». Один из игроков незаметно пронёс на поле лезвие. В ходе стычек во время матча футболист активно использовал своё оружие, несколько раз ранив соперников. В некоторых случаях он делал это незаметно для противников, а в ходе более активного конфликта нанёс порез на лицо одному из игроков. Видео доступно в «твиттере» Yeni Şafak Spor.

После матча футболисты, которым досталось из-за хулиганского поведения соперника, зафиксировали раны на фото. Изображение можно посмотреть в «твиттере» Alperen K.‏



При этом клуб, за который выступает нападавший, отреагировал на инцидент заявлением, в котором обвинил СМИ в распространении «грязных слухов».