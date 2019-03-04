Сорокин: на мой взгляд, пиво на российские стадионы возвращать нужно

Генеральный директор оргкомитета „Россия-2018“ Алексей Сорокин считает, что на российские стадионы необходимо вернуть продажу пива. Пиво на российских стадионах не продаётся с 2005 года. Однако в связи с проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года было сделано исключение.

«На мой взгляд, пиво возвращать нужно. Бесспорно, чемпионат мира показал, что в пиве на стадионах нет ничего страшного. На это могут быть разные взгляды, но спорить с этим объективно сложно. Хуже, когда люди заранее приводят себя такое в состояние, что не могут ни говорить, ни двигаться. Потому что знают, что ничего не смогут купить на стадионе, и им нужно сделать это с запасом за два часа», — цитирует Сорокина телеканал «360».