СМИ: Бэйл покинул стадион до окончания матча с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл некомфортно чувствует себя в команде, утверждает Marca.



По информации издания, между валлийцем и остальными футболистами «сливочных» растёт отчуждение. 2 марта «Реал» принимал на своём поле «Барселону». Бэйл оказался в стартовом составе, что стало неожиданностью не только для болельщиков, но и для игроков. Форварду не удалось проявить себя на поле, и во втором тайме он был заменён под свист фанатов. По словам источника, спустя несколько минут после замены Гарет отправился в раздевалку, а затем и вовсе уехал со стадиона домой, не дождавшись окончания матча.



Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес планирует продать Бэйла в летнее трансферное окно.

Источник: «Реал» планирует продать Бэйла летом