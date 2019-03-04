Матч Кубка России «Арсенал» — «Оренбург» пройдёт в Химках

Ответный четвертьфинальный матч Кубка России между тульским «Арсеналом» и «Оренбургом» пройдёт в Химках на стадионе «Арена Химки», сообщает пресс-служба оренбургской команды.

Комиссия Российского футбольного союза по допуску футбольных полей не разрешила «Арсеналу» провести ответную игру на домашнем стадионе. Матч должен был состояться в Туле на арене «Арсенал» 6 марта, однако из-за неудовлетворительного состояния газона он будет сыгран на нейтральном поле.



В первой игре четвертьфинала Кубка России «Арсенал» на выезде обыграл «Оренбург» со счётом 4:2. Ранее руководство Российской Премьер-Лиги не разрешило «оружейникам» провести на домашнем стадионе матч 18-го тура с московским ЦСКА, который был перенесён в Грозный на «Ахмат-Арену».