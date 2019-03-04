Каррагер: ван Дейку противостоят топ-футболисты, но он словно играет с детьми

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер оценил выступление защитника красных Вирджила ван Дейка в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:0), а также выразил мнение, что голландца должны признать лучшим игроком сезона в Англии.



«Выступление ван Дейка в матче с «Эвертоном» было невероятным. Думаю, он должен быть признан лучшим игроком сезона в АПЛ. Возможно, сейчас ещё рано говорить об этом, но мне кажется, «Ливерпуль» проиграл бы дерби, если бы на поле не было ван Дейка.



Со стороны это выглядит так, словно взрослый мужчина играет с детьми. Вирджилу противостоят топ-игроки Европы и Премьер-лиги, но ему так легко всё даётся. Порой возникает ощущение, что ему не хватает настоящей проверки. Кажется, что ему всегда есть куда прибавить», — цитирует Каррагера Sky Sports.

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