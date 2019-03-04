«Зенит» поздравил Малафеева с юбилеем

«Зенит» поздравил бывшего вратаря, а ныне заместителя спортивного директора сине-бело-голубых Вячеслава Малафеева с юбилеем. Сегодня ему исполняется 40 лет.

«Малафеев — воспитанник сине-бело-голубых. Провёл 17 сезонов в «Зените», отыграл 442 матча (в том числе 164 на ноль) и 29 матчей за национальную сборную. Малафеев — рекордсмен клуба по сыгранным за «Зенит» минутам (39 167) и по выигранных кубкам и медалям (16). Вместе с сине-бело-голубыми он четырежды выигрывал чемпионат России, дважды — Кубок и Суперкубок страны, Кубок Премьер-Лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА.



«Уважаемый Вячеслав Александрович! Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем успехов во всех делах! С днём рождения!» — говорится на официальном сайте клуба.