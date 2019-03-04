Раванелли: у «Ахмата» было больше шансов забить, чем у «Рубина»

Полузащитник «Ахмата» Раванелли высказал мнение, что грозненская команда незаслуженно проиграла в Казани «Рубину», пропустив мяч в добавленное время.



«Мы контролировали игру, у нас было больше шансов забить, чем у соперника. Но в конце мы сыграли неаккуратно. Очки уже не вернёшь, надо готовиться к следующему матчу и побеждать. А футболе часто забиваются голы в добавленное время, и всё резко меняется. Не сказал бы, что это редкое явление.



Старался быть активным и забить гол. Думаю, я и команда в целом провели хороший матч. Но надо улучшать игру, двигаться вперёд.

Мы должны исключить подобные ошибки, чтобы такое не повторилось. Уже сейчас мы думаем о следующем сопернике и проведём подготовку со всей ответственностью. Мы не можем терять ритм из-за поражения. Это футбол. Мы впервые сыграем перед своими болельщиками в новом году. Очень хотим показать хороший футбол и добиться положительного результата», — цитирует хавбека пресс-служба «Ахмата».