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«Ювентус» заплатил агенту Джана больше, чем Мендешу за переход Роналду

«Ювентус» заплатил агенту Джана больше, чем Мендешу за переход Роналду
Футбол / Италия

Итальянское издание Tuttosport опубликовало материал, в котором раскрыло выплаты туринского «Ювентуса» агентам своих футболистов в первой половине сезона-2018/19.

Дороже всего бьянконери обошёлся переход полузащитника Эмре Джана из «Ливерпуля». Хавбек присоединился к туринцам прошлым летом на правах свободного агента, из-за чего клубу пришлось увеличить выплаты его агенту, который получил за трансфер почти € 15,9 млн.

На втором месте в списке расположился Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего Криштиану Роналду. Форвард также перешёл в «Ювентус» прошлым летом. За трансфер итальянцам пришлось заплатить «Реалу» более € 100 млн, а комиссионные Мендеша составили € 11,5 млн.

Замкнул тройку агент полузащитника Миралема Пьянича, который получил более € 2,2 млн за содействие при продлении контракта футболиста. Всего «Ювентус» потратил около € 37 млн на выплаты официальным представителям.

«Ювентус» чудом унёс ноги из Неаполя. Вёл 2:0 и играл в большинстве
Два удаления, пенальти, ни одного удара в створ от Роналду.
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