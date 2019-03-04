«Ювентус» заплатил агенту Джана больше, чем Мендешу за переход Роналду

Итальянское издание Tuttosport опубликовало материал, в котором раскрыло выплаты туринского «Ювентуса» агентам своих футболистов в первой половине сезона-2018/19.



Дороже всего бьянконери обошёлся переход полузащитника Эмре Джана из «Ливерпуля». Хавбек присоединился к туринцам прошлым летом на правах свободного агента, из-за чего клубу пришлось увеличить выплаты его агенту, который получил за трансфер почти € 15,9 млн.



На втором месте в списке расположился Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего Криштиану Роналду. Форвард также перешёл в «Ювентус» прошлым летом. За трансфер итальянцам пришлось заплатить «Реалу» более € 100 млн, а комиссионные Мендеша составили € 11,5 млн.



Замкнул тройку агент полузащитника Миралема Пьянича, который получил более € 2,2 млн за содействие при продлении контракта футболиста. Всего «Ювентус» потратил около € 37 млн на выплаты официальным представителям.

«Ювентус» чудом унёс ноги из Неаполя. Вёл 2:0 и играл в большинстве Два удаления, пенальти, ни одного удара в створ от Роналду.