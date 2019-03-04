Балотелли: всякий раз, когда я что-то делаю, это распространяется по всему миру!

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли рассказал, почему он решил оригинальным образом отпраздновать взятие ворот в матче 25-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (2:0).

На 25-й минуте встречи форвард отправил мяч в ворота после подачи с углового. После этого Марио подошёл к фотографу за воротами, взял у него телефон, подозвал партнёров и начал снимать видео в «сториз» «Инстаграма». Ролик можно посмотреть в аккаунте Балотелли.

«Я передал свой телефон журналисту „Марселя“. Сказал ему, чтобы мой телефон оставался рядом, и если я забью гол, то сделаю историю в „Инстаграме“. Это видео пойдёт по всему миру? Всякий раз, когда я что-то делаю, это распространяется по всему миру!» — сказал итальянец в интервью клубному телевидению.