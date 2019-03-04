Эль-Кабир: ничья с «Зенитом» была бы закономерным результатом

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир поделился впечатлениями от игры 18-го тура РПЛ с «Зенитом» и высказал мнение о предстоящем четвертьфинальном матче Кубка России со «Спартаком».



«Это была высококлассная игра, которую показали обе команды. Но мы совершили ошибку перед перерывом, а соперник нас наказал. Обидное поражение, потому что во втором тайме у нас получалось справляться с атаками соперника, хорошо владели мячом. Ничья была бы закономерным результатом. Но если совершаешь ошибку, тебя наказывают. Вот поэтому мы проиграли. Мы не ожидали, что поле будет идеальным в это время года. Оно одинаково для всех. Мы сами не сделали достаточно для победы. Просто если не создавать моменты – не сможешь выиграть.



Будет ли эта игра со „Спартаком“ сложнее, чем предыдущая? Каждая игра по-своему сложна, без разницы, играешь ты с командой из нижней или верхней части турнирной таблицы. У нас есть шанс выиграть у любой команды, всё зависит только от нас. Надо показать всё, на что мы способны. Тогда мы выйдем в следующий раунд. Перед матчем со «Спартаком» у нас хорошее положение, мы забили мяч в первой игре. Так что, как я уже сказал, всё возможно», — цитирует хавбека пресс-служба «Урала».

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