В РПЛ рассказали, какие проблемы есть на стадионе «Динамо»

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин прокомментировал ситуацию со стадионом «Динамо». Ранее комиссия РПЛ признала неудовлетворительным состояние поля на новом домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена».



«Мы были много раз на стадионе «Динамо». Комфортабельное новое сооружение, на котором имеются все системы безопасности. Есть определённые сложности, которые возникли с входными группами. Они возникли с тем, что болельщики «Динамо» должны были по проекту находиться на другой трибуне, но по просьбе «Динамо» трибуну решили изменить. Входные группы были изначально установлены под изначальный архитектурный вариант. Исправить это нетрудно. Торговый центр? Не смущает, на день матча он будет закрываться, поэтому не смущает.



Мы готовились к матчу «Динамо» — «Спартак» искренне, все планы были составлены. Так же как и полиция к нему готовилась. К сожалению, проблемы с полем не позволили его провести», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Матч «Динамо» – «Спартак» пройдёт на «Арене Химки»