Мейтин: нецензурные скандирования фанатов «Локомотива» — недопустимые действия

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин прокомментировал поведение болельщиков «Локомотива» в матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».



«Тур прошёл неплохо, у нас в семи матчах не зафиксировано ни одного нарушения правил поведения. Исключение составил «Локомотив», где мы, к сожалению, услышали нецензурные скандирования на седьмой минуте, и это недопустимые действия болельщиков.



Мы все живём в обществе и должны уважать тех, кто пришёл на стадион. Они пришли отдохнуть и насладиться футболом, а получили вот такой выхлоп мата. Я думаю, что люди, которые впервые пришли на стадион, ходить перестанут, и понятно, почему. Клубы и лига делают всё, чтобы исключить такие проявления, но они, увы, возникают. Если это не прекратится, то мы будем применять более серьёзные санкции к нарушителям. У нас нет другого пути. К этому нужно относиться с понимаем, футбол должен быть праздником. Жёсткие меры будут применяться в рамках административного кодекса Российской Федерации.



Имеет ли смысл закрывать трибуну, если можно вычислить нарушителей персонально? Есть закон, КДК выполняет свои функции согласно регламенту. Как показывает футбольная судебная практика в Европе, за то, что произошло на «Спартаке», дисквалифицируют всю трибуну», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Локо» играл с «Крыльями». А выиграл «Спартак» Супергол Миранчука, несколько удалений и стычки на поле — годный старт РПЛ в Черкизово.