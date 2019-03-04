УЕФА назначил судей на матчи «ПСЖ» — «МЮ» и «Порту» — «Рома»

УЕФА назначил арбитров, которые буду работать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» и «Порту» – «Рома». Оба поединка состоятся 6 марта.



Матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» обслужит бригада во главе с Дамиром Скоминой из Словении. Ему будут помогать Юре Прапротник и Роберт Вукан. Видеопомощник рефери – Массимилиано Иррати, его ассистент – Марко Гвида. Четвёртый судья — Матей Юг.



Встречу «Порту» — «Рома» будет судить турецкий арбитр Джюнейт Чакыр. Судьи на линии — Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Видеопомощник судьи – Шимон Марчиняк, его ассистент – Павел Гиль. Четвёртый рефери — Халис Эзкахья.



В первом матче «ПСЖ» победил в гостях со счётом 2:0, а «Рома» дома обыграла «Порту» со счётом 2:1.