Агент Бэйла: то, как фанаты «Реала» относились к Гарету, — просто позор

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, отреагировал на критику болельщиков мадридской команды в адрес валлийского футболиста.

Ранее появилась информация, что между форвардом и остальными футболистами «сливочных» растёт отчуждение. 2 марта «Реал» принимал на своём поле «Барселону». Бэйл оказался в стартовом составе, что стало неожиданностью не только для болельщиков, но и для игроков. Форварду не удалось проявить себя на поле, и во втором тайме он был заменён под свист фанатов. Спустя несколько минут после замены Гарет отправился в раздевалку, а затем и вовсе уехал со стадиона домой, не дождавшись окончания матча.

«Нынешнее поколение фанатов „Реала“ будет долгие годы говорить о голах Гарета. Честно говоря, им должно быть стыдно за себя. Гарет заслуживает величайшего уважения. То, как фанаты „Реала“ относились к нему, — просто позор», — цитирует Барнетта Sky Sports.