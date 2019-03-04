Регилон во время «класико» назвал Месси блохой, а Суареса — кроликом

Защитник мадридского «Реала» Серхио Регилон вступал в перепалки с соперниками во время матча 26-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (0:1).



Как сообщает AS со ссылкой на программу «El Partidazo de Vamos», первым оппонентом воспитанника «сливочных» стал нападающий сине-гранатовых Луис Суарес. Регилон сказал уругвайцу следующее: «Не трогай меня, уродливый». Позже футболисты вновь вступили в перепалку, и на этот раз защитник назвал соперника кроликом.



Также Регилон успел поговорить на повышенных тонах с партнёром Суареса по атаке «Барселоны» Лионелем Месси. В ходе стычки, которая произошла между двумя инцидентами с участием уругвайца, игрок «Реала» сказал аргентинцу: «Что? Что ты говоришь? Что тебя беспокоит, блоха? Что с тобой происходит?»

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