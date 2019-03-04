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Федун: «Спартак» играл с «Краснодаром» в тот футбол, который я хотел бы видеть

Федун: «Спартак» играл с «Краснодаром» в тот футбол, который я хотел бы видеть
Футбол / РПЛ

Президент московского «Спартака» Леонид Федун оценил выступление команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Сказал, что будет интересно, – было интересно. Мне матч понравился. После игры зашёл, поблагодарил тренера и ребят. Сказал, что могли выиграть, могли проиграть. Матч был интересным, хорошо смотрелся с трибун – это первое. И второе — это тот футбол, который я хотел бы видеть: с высоким прессингом и активностью всех футболистов. То, что ещё нет связей, тоже понятно – они не могут сразу возникнуть. Но если будем так играть, будем прогрессировать.

В футболе бывает всякое. Вы же видели по матчу «Реала» и «Барселоны» – «Реал» давил-давил, но проиграл. Всё бывает в футболе. Но в том, что команда будет играть в том направлении, в котором она должна играть, нет сомнений», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

«Спартак» после 18 туров с 29 очками в активе занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Краснодар» (34) располагается на второй строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

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