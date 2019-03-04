Партнёр «Крыльев Советов» по заказу «Челси» изготовил торт для Рюдигера

«Самарский булочно-кондитерский комбинат» специально ко дню рождения немецкого защитника «Челси» Антонио Рюдигера изготовил праздничный торт.

«Партнёр „Крыльев Советов“ „Самарский булочно-кондитерский комбинат“ выходит на международный уровень. Сотрудники комбината изготовили торт по заказу „Челси“ для игрока лондонского клуба Тони Рюдигера и добавили на него флаг нашей команды. Это победа», — говорится в официальном «твиттере» самарской команды.

Вчера, 3 марта, Рюдигеру исполнилось 26 лет. Футболист сборной Германии выступает за лондонскую команду с 2017 года, когда перешёл из «Ромы». Тогда он подписал пятилетний контракт, а сумма трансфера составила локоло € 35 млн. За национальную команду выступает с 2014 года.