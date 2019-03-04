«Арсенал» организует болельщикам бесплатный выезд в Химки на матч с «Оренбургом»

Тульский «Арсенал» на своём официальном сайте выступил с объявлением в преддверии ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом».



«Арсенал» по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина организует бесплатный выезд болельщиков на матч с «Оренбургом» в Химках. Болельщикам будут предоставлены комфортабельные автобусы из Тулы в Химки и обратно. Посещение матча на стадионе «Арена Химки» по бесплатным билетам.



Запись желающих поддержать «Арсенал» в Химках производится в магазине «Арсенала» на Центральном стадионе 4 марта до 21:00 и 5 марта с 9:00 до 21:00. В день матча, 6 марта, сбор болельщиков, отправляющихся в Химки, в 12:30 у мяча-фонтана на территории Центрального стадиона. Отъезд в 13:00. Наличие клубной атрибутики желательно. Дети до 16 лет допускаются в поездку только в сопровождении одного из родителей, болельщики в возрасте 16-18 лет – в сопровождении совершеннолетнего», — говорится в заявлении.



Напомним, «Арсеналу» было запрещено проводить матч с «Оренбургом» на домашнем стадионе из-за состояния газона.

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