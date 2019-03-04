Влашич попал в заявку сборной Хорватии на матчи с Азербайджаном и Венгрией

Федерация футбола Хорватии в «Твиттере» опубликовала заявку национальной команды на предстоящие отборочные матчи чемпионата Европы—2020. 21 марта хорватская сборная сыграет с Азербайджаном, а 24-го – с Венгрией.



Место в списке нашлось полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу, права на которого принадлежат «Эвертону».



Заявка сборной Хорватии:



вратари – Ловре Калинич («Астон Вилла»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Риека»);



защитники – Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Тин Едвай («Байер»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Марин Леовац («Динамо» Загреб), Антонио Милич («Андерлехт»), Дуйе Чалета-Цар («Марсель»);



полузащитники – Лука Модрич («Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Матео Ковачич («Челси»), Милан Бадель («Лацио»), Марсело Брозович («Интер»), Иван Перишич («Интер»), Марко Рог («Севилья»), Марио Пашалич («Аталанта»), Филип Брадарич («Кальяри»), Никола Влашич (ЦСКА);



нападающие – Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Айнтрахт»), Марко Пьяца («Фиорентина»), Йосип Брекало («Вольфсбург»).