Адвокат Глушаковой: апелляция Дениса? Мы ждали этого, он настроен воинственно

Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал новость о подаче футболистом апелляции на решение о взыскании с него алиментов.



«Знаем, что Глушаков подал апелляцию на решение суда первой инстанции по размеру алиментов. Естественно, мы этого ждали. Оснований для отмены решения суда мы не видим, мы считаем его обоснованным, а дальше пусть решает суд. Обжалование – понятная история, он же изначально вообще сам хотел получать алименты, а тут вон какое дело.



Готова ли Дарья идти на уступки? Какой смысл идти на уступки Глушакову? Вы же слышали его формат общения, а с другими предложениями он не выходил. Не думаю, что он поменяет формат общения, Денис настроен воинственно, он ведь говорил, что не пожалеет на это дело никаких средств», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Суд вынес решение о взыскании алиментов с Глушакова