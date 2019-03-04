Хавбек «Бордо» пропустил почти месяц из осложнений после пересадки бороды

Сенегальский полузащитник «Бордо» Юнусс Санкаре не выходит на поле уже почти месяц из-за возникших осложнений после операции по имплантации бороды. Об этом сообщает Get French Football News.

По данным источника, из-за неправильной медицинской процедуры у футболиста несколько раз поднималась температура. В последний раз он выходил на поле 9 февраля.

29-летний Санкаре перешёл в «Бордо» в январе 2017 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 3 млн. В нынешнем сезоне сенегалец принял участие в 18 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором трёх результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

После 27 туров «Бордо», набрав 32 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1.