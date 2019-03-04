Мертенс: «Наполи» стал больше навешивать в штрафную, а я ведь не Крауч

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс после поражения в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (1:2) рассказал, почему стал забивать меньше голов.



«Наполи» начинает играть немного иначе, а именно навешивать в штрафную, а я ведь не Крауч. Мне необходимо найти себя. Конечно, я стараюсь выкладываться на все сто процентов в каждом матче», — приводит слова Мертенса La Gazzetta dello Sport.



Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Наполи» — «Ред Булл Зальцбург» состоится 7 марта на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



Мертенс выступает в составе «Наполи» с 2013 года. В нынешнем сезоне бельгийский футболист принял участие в 24 матчах Серии А, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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