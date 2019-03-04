Модрич: некоторые легко забывают, что Бэйл сделал для «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался по поводу формы нападающего мадридской команды Гарета Бэйла.



«Бэйл в порядке. Думаю, он хорошо выглядит на поле. Впрочем, я могу сказать это о каждом игроке „Реала“. Он вступает в фазу своей карьеры, когда чувствует себя не лучшим образом. Это происходит со всеми рано или поздно. Со мной такое тоже происходило ранее. Я вижу, что он полон желания работать и двигаться дальше. Мы все знаем Гарета и не можем забыть того, что он сделал для „Реала“. Но некоторые очень легко это забывают. Бэйл может многое дать этой команде. Всё, что он может сейчас сделать, — это работать. Другого выхода нет», — приводит слова Модрича официальный сайт «Реала».



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Аякс» состоится завтра, 5 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «сливочных».

Модрич: матч с «Аяксом» в ЛЧ может стать ключевым в сезоне для «Реала»